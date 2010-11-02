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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Насчет задвоения транзакций 27.02 - по балансу поправили вроде, но если скачать выписку - там как было, так и осталось.
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:48
Monk23 выписка ж всегда отстает
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
И в выписке и в приложении уже все верно отображается.
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