Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Чет 05 бер, 2020 16:17
Насчет задвоения транзакций 27.02 - по балансу поправили вроде, но если скачать выписку - там как было, так и осталось.
Monk23
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Додано: Чет 05 бер, 2020 16:48
Monk23 выписка ж всегда отстает
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:30
Monk23 написав:
если скачать выписку - там как было, так и осталось.
И в выписке и в приложении уже все верно отображается.
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:40
Monk23 написав:
Насчет задвоения транзакций 27.02 - по балансу поправили вроде, но если скачать выписку - там как было, так и осталось.
Вчора близько опів на п'яту вечора вже надходження було й у виписці з тим самим описом, що й витрата, однаковою датою операції, але датою валютування 05/03/2020.
Відкривай
КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:50
Подскажите плиз. Взял рефку на форуме для КОКО. Получил дебитку. Пополнил на пару тыс. Как получить приветственный бонус и 50 за рефку?
Совершить любую первую торговую операцию от 100грн? Покупка цветов с 20% кэшбэком для приветственного бонуса подойдет?
lel
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:58
lel По дебетке вроде только 50 грн и ты для нее все сделал и бонус прийдет на следующий день после пополнения
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 556
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:10
omb написав: lel
По дебетке вроде только 50 грн и ты для нее все сделал и бонус прийдет на следующий день после пополнения
+ Дошло. Вітання від Форвард банку только для кредиток. Додаток 2 до Офіційних умов проведення Акції
https://www.forward-bank.com/about/acti ... ovy_Ac.PDF
lel
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:44
lel написав: omb написав: lel
По дебетке вроде только 50 грн и ты для нее все сделал и бонус прийдет на следующий день после пополнения
+ Дошло. Вітання від Форвард банку только для кредиток. Додаток 2 до Офіційних умов проведення Акції
https://www.forward-bank.com/about/acti ... ovy_Ac.PDF
Хто отримав 50 + 50 грязними за дві КОКОдебіт на одного імярека?
Який алгоритм спрацював?
Можна в ПП.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:06
lel
но кредитку еще оформить не поздно, она лишней не будет
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:09
ukrprom2014 написав:
И в выписке и в приложении уже все верно отображается.
kreuz написав:
Вчора близько опів на п'яту вечора вже надходження було й у виписці з тим самим описом, що й витрата, однаковою датою операції, але датою валютування 05/03/2020.
Нет, только что проверил выписку - задвоение осталось. Баланс также вернулся, теперь сходится с выпиской. Притензий не имею - задвоилась приходящая транзакция, просто интересно пофиксят или нет.
Monk23
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