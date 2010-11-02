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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3919392039213922>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Насчет задвоения транзакций 27.02 - по балансу поправили вроде, но если скачать выписку - там как было, так и осталось.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
  • Бонус 100 грн за оформление #PudraCard и акционный кешбек 8 % на одежду, обувь, косметику и аптеки до 15 марта: https://clc.am/bbL7IA
Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:48

Monk23 выписка ж всегда отстает
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Monk23 написав:если скачать выписку - там как было, так и осталось.

И в выписке и в приложении уже все верно отображается.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:40

  Monk23 написав:Насчет задвоения транзакций 27.02 - по балансу поправили вроде, но если скачать выписку - там как было, так и осталось.

Вчора близько опів на п'яту вечора вже надходження було й у виписці з тим самим описом, що й витрата, однаковою датою операції, але датою валютування 05/03/2020.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите плиз. Взял рефку на форуме для КОКО. Получил дебитку. Пополнил на пару тыс. Как получить приветственный бонус и 50 за рефку?
Совершить любую первую торговую операцию от 100грн?
Покупка цветов с 20% кэшбэком для приветственного бонуса подойдет?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:58

lel По дебетке вроде только 50 грн и ты для нее все сделал и бонус прийдет на следующий день после пополнения
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:10

  omb написав:lel По дебетке вроде только 50 грн и ты для нее все сделал и бонус прийдет на следующий день после пополнения

+ Дошло. Вітання від Форвард банку только для кредиток. Додаток 2 до Офіційних умов проведення Акції https://www.forward-bank.com/about/acti ... ovy_Ac.PDF
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:44

  lel написав:
  omb написав:lel По дебетке вроде только 50 грн и ты для нее все сделал и бонус прийдет на следующий день после пополнения

+ Дошло. Вітання від Форвард банку только для кредиток. Додаток 2 до Офіційних умов проведення Акції https://www.forward-bank.com/about/acti ... ovy_Ac.PDF

Хто отримав 50 + 50 грязними за дві КОКОдебіт на одного імярека?
Який алгоритм спрацював?
Можна в ПП.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:06

lel но кредитку еще оформить не поздно, она лишней не будет :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:И в выписке и в приложении уже все верно отображается.
  kreuz написав:Вчора близько опів на п'яту вечора вже надходження було й у виписці з тим самим описом, що й витрата, однаковою датою операції, але датою валютування 05/03/2020.

Нет, только что проверил выписку - задвоение осталось. Баланс также вернулся, теперь сходится с выпиской. Притензий не имею - задвоилась приходящая транзакция, просто интересно пофиксят или нет.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
  • Бонус 100 грн за оформление #PudraCard и акционный кешбек 8 % на одежду, обувь, косметику и аптеки до 15 марта: https://clc.am/bbL7IA
Monk23
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