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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3919392039213922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:15

  omb написав:lel но кредитку еще оформить не поздно, она лишней не будет :)

Не дали. Ищу обходные пути.
lel
 
Повідомлень: 2483
З нами з: 10.12.13
Подякував: 972 раз.
Подякували: 277 раз.
 
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  #<1 ... 3919392039213922
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