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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:15
omb написав:lel
но кредитку еще оформить не поздно, она лишней не будет
Не дали. Ищу обходные пути.
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lel
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