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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3919392039213922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:15

  omb написав:lel но кредитку еще оформить не поздно, она лишней не будет :)

Не дали. Ищу обходные пути.
lel
 
Повідомлень: 2485
З нами з: 10.12.13
Подякував: 973 раз.
Подякували: 277 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:55

lel Депик открой
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 561
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:59

  omb написав:lel Депик открой

Не працює.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 32851
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1653 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:16

  lel написав:
  omb написав:lel но кредитку еще оформить не поздно, она лишней не будет :)

Не дали. Ищу обходные пути.


треба йти на завод.. )
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

А подскажите, по кредитной карте в андроид-приложении показывает отдельно кредитный лимит в свойствах карты?

У меня на дебетке нет. У знакомой вроде бы тоже дебетка, но показывает кредитный лимит. Правда у нее айфон и приложение во многих местах выглядит чуть иначе.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 386
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Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:53

vitaliy_berdinskikh в кредитке 2 счета, свой и кредитный
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 561
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:52

Зміни процентних ставок на залишок коштів по карткам з 06 квітня 2020 року. КоКо картки поки не тронули.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
  • А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
  • Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:59


Навіть Арбуз карта є - це коли Арбуз був головою НБУ видавали? :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32851
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1653 раз.
 
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  #<1 ... 3919392039213922
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