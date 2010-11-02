Не дали. Ищу обходные пути.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:15
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:55
lel Депик открой
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:59
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:16
треба йти на завод.. )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
А подскажите, по кредитной карте в андроид-приложении показывает отдельно кредитный лимит в свойствах карты?
У меня на дебетке нет. У знакомой вроде бы тоже дебетка, но показывает кредитный лимит. Правда у нее айфон и приложение во многих местах выглядит чуть иначе.
Mind the gap.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:53
vitaliy_berdinskikh в кредитке 2 счета, свой и кредитный
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:52
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:59
Навіть Арбуз карта є - це коли Арбуз був головою НБУ видавали?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Ananas1start, Flamingo, Google Feedfetcher, ingtrans, ol_zy, root, vitaliy_berdinskikh, Vorlon, wildlynx, Квесторе_поверніться і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|