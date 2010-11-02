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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:51
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
знаю что кредиты чаще 45 дней не дают, а если кредиту в другом банке получал, тут можно просить?
Додано: Суб 07 бер, 2020 09:15
В каждом банке можно просить через 30 дней после последнего обращения
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