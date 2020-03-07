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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:51
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
знаю что кредиты чаще 45 дней не дают, а если кредиту в другом банке получал, тут можно просить?
Додано: Суб 07 бер, 2020 09:15
В каждом банке можно просить через 30 дней после последнего обращения
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Как происходит расторжение депо в Форварде?" Крок на зустрич +"расторгается согласно условиям, но в приложении нет этой кнопки.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Пон 09 бер, 2020 17:39
Дострокове розторгнення?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:51
Квесторе_поверніться ,так.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:57
в Форварді усі депозити строкові (Окрім Ощадного Рахунку)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:03
Боюсь що тільки в відділенні...заявою.
А шо тепла лінія каже?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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