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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3920392139223923

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:39

С ко-ко можно тереть за писят грн. об этой банке? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:51

:?:
  Vadim V написав:С ко-ко можно тереть за писят грн. об этой банке? :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 23:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

знаю что кредиты чаще 45 дней не дают, а если кредиту в другом банке получал, тут можно просить?
nnallex
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 09:15

  nnallex написав:знаю что кредиты чаще 45 дней не дают, а если кредиту в другом банке получал, тут можно просить?

В каждом банке можно просить через 30 дней после последнего обращения
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как происходит расторжение депо в Форварде?" Крок на зустрич +"расторгается согласно условиям, но в приложении нет этой кнопки.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 17:39

  _PORT_UA написав:Как происходит расторжение депо в Форварде?" Крок на зустрич +"расторгается согласно условиям, но в приложении нет этой кнопки.

Дострокове розторгнення?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:51

Квесторе_поверніться ,так.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:57

  _PORT_UA написав:Как происходит расторжение депо в Форварде?" Крок на зустрич +"расторгается согласно условиям, но в приложении нет этой кнопки.


в Форварді усі депозити строкові (Окрім Ощадного Рахунку)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:03

  _PORT_UA написав:Квесторе_поверніться ,так.

Боюсь що тільки в відділенні...заявою.
А шо тепла лінія каже?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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