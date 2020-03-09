И на какую КОКО Вы положите, например, 200к под 15% с завтрашнего дня? Да и в общем случае всё-таки назначения КОКО и депозитов разные.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
И на какую КОКО Вы положите, например, 200к под 15% с завтрашнего дня? Да и в общем случае всё-таки назначения КОКО и депозитов разные.
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https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:21
Ни на какую.
Вангую что завтра курс $ скакнет как в Рашке + 10-15%, поэтому сегодня по максимуму затарюсь зеленым. Если зеленого не хватит, закуплю масок и дезинфекторов.
Последнее на моменте надежнее бакса и евро.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:23
ingtrans ну откроет 13 коко на всех родственников по 2 и положит
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:25
Уже открыто 2 десятка.
С каждой через Гобал24 капает по 1 коп./день на КС и все довольны и всем хорошо
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:42
Надлишки в Шаромигу під 13%.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 10:06
Anadonta да
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Вів 10 бер, 2020 10:11
КБ сьогодні мають начислити до кінця дня.
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