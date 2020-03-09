RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3921392239233924

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:Пока есть КОКО дебитка с 15% на остаток, все эти "депозиты" нервно курят в сторонке.

И на какую КОКО Вы положите, например, 200к под 15% с завтрашнего дня? Да и в общем случае всё-таки назначения КОКО и депозитов разные.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 792
З нами з: 31.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:21

  ingtrans написав:
  ukrprom2014 написав:Пока есть КОКО дебитка с 15% на остаток, все эти "депозиты" нервно курят в сторонке.

И на какую КОКО Вы положите, например, 200к под 15% с завтрашнего дня?

Ни на какую.
Вангую что завтра курс $ скакнет как в Рашке + 10-15%, поэтому сегодня по максимуму затарюсь зеленым. Если зеленого не хватит, закуплю масок и дезинфекторов.
Последнее на моменте надежнее бакса и евро. 8)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 860
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:23

ingtrans ну откроет 13 коко на всех родственников по 2 и положит :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 585
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:25

  omb написав:ingtrans ну откроет 13 коко на всех родственников по 2 и положит :)

Уже открыто 2 десятка.
С каждой через Гобал24 капает по 1 коп./день на КС и все довольны и всем хорошо :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 860
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:42

  ingtrans написав:
  ukrprom2014 написав:Пока есть КОКО дебитка с 15% на остаток, все эти "депозиты" нервно курят в сторонке.

И на какую КОКО Вы положите, например, 200к под 15% с завтрашнего дня? Да и в общем случае всё-таки назначения КОКО и депозитов разные.

Надлишки в Шаромигу під 13%. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32886
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:46

Бонусы по КОКО сегодня должны начислить?
Anadonta
 
Повідомлень: 683
З нами з: 25.11.12
Подякував: 81 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:06

Anadonta да
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 585
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Anadonta написав:Бонусы по КОКО сегодня должны начислить?

До 16.03
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 860
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:11

КБ сьогодні мають начислити до кінця дня.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
  • А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
  • Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 08.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3921392239233924
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, Vorlon і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1769, 1770, 1771
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17705 2487136
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 10:21
Vorlon
А-Банк 1 ... 1560, 1561, 1562
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15611 2162094
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 10:18
v57
Альфа-Банк 1 ... 8254, 8255, 8256
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
82558 9728272
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 бер, 2020 10:06
Esq

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17706)
10.03.2020 10:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.