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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3922392339243925

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliy_berdinskikh написав:...надо будет пообщаться с владельцами на предмет корректировки МСС в ПЕД-е.
И введут они комиссию для оплаты с правильного терминала :D Хочешь MCC со цветами — плати дополнительно или с какой-то суммы покупки, иначе плати через "Інше" XD
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliy_berdinskikh написав:К слову, нашел таки в Харькове киоск цветов в котором можно расплатиться картой

А кому квіти нести?
Жінкам занесли, Тарасу занесли....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:40

  MASolomko написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:...надо будет пообщаться с владельцами на предмет корректировки МСС в ПЕД-е.
И введут они комиссию для оплаты с правильного терминала :D Хочешь MCC со цветами — плати дополнительно или с какой-то суммы покупки, иначе плати через "Інше" XD

Им-то пофиг: кешбек не они платят, а Моно. А им только рост количества покупателей.

Когда брал цветы то картой заплатил ту же стоимость что и сначала озвучили за нал.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 398
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Подякував: 81 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:42

  Квесторе_поверніться написав:Жінкам занесли, Тарасу занесли....

Випускний скоро, а там і перше вересня, потім день вчителя.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 398
З нами з: 06.08.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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  #<1 ... 3922392339243925
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