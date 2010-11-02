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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:37
vitaliy_berdinskikh написав:
...надо будет пообщаться с владельцами на предмет корректировки МСС в ПЕД-е.
И введут они комиссию для оплаты с правильного терминала
Хочешь MCC со цветами — плати дополнительно или с какой-то суммы покупки, иначе плати через "Інше" XD
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Вів 10 бер, 2020 14:39
vitaliy_berdinskikh написав:
К слову, нашел таки в Харькове киоск цветов в котором можно расплатиться картой
А кому квіти нести?
Жінкам занесли, Тарасу занесли....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 бер, 2020 14:40
MASolomko написав: vitaliy_berdinskikh написав:
...надо будет пообщаться с владельцами на предмет корректировки МСС в ПЕД-е.
И введут они комиссию для оплаты с правильного терминала
Хочешь MCC со цветами — плати дополнительно или с какой-то суммы покупки, иначе плати через "Інше" XD
Им-то пофиг: кешбек не они платят, а Моно. А им только рост количества покупателей.
Когда брал цветы то картой заплатил ту же стоимость что и сначала озвучили за нал.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 10 бер, 2020 14:42
Квесторе_поверніться написав:
Жінкам занесли, Тарасу занесли....
Випускний скоро, а там і перше вересня, потім день вчителя.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 10 бер, 2020 15:25
Коллеги подскажите, а онлайн обмена валют у скунса вообще нет?
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тарасов
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Додано: Вів 10 бер, 2020 15:39
тарасов написав:
Коллеги подскажите, а онлайн обмена валют у скунса вообще нет?
Нема
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 бер, 2020 15:46
тарасов Курс у форварда не очень и але.. так что наверно и не дождемся онлайн-обмена
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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omb
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:14
Кешбек вже накапали комусь?
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Кочевник
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:21
Кочевник написав:
Кешбек вже накапали комусь?
нет, хотя должны были до 8 зачислить
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Lost
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