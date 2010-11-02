И введут они комиссию для оплаты с правильного терминала Хочешь MCC со цветами — плати дополнительно или с какой-то суммы покупки, иначе плати через "Інше" XD
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Додано: Вів 10 бер, 2020 14:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
И введут они комиссию для оплаты с правильного терминала Хочешь MCC со цветами — плати дополнительно или с какой-то суммы покупки, иначе плати через "Інше" XD
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
А кому квіти нести?
Жінкам занесли, Тарасу занесли....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:40
Им-то пофиг: кешбек не они платят, а Моно. А им только рост количества покупателей.
Когда брал цветы то картой заплатил ту же стоимость что и сначала озвучили за нал.
Mind the gap.
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:42
Випускний скоро, а там і перше вересня, потім день вчителя.
Mind the gap.
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги подскажите, а онлайн обмена валют у скунса вообще нет?
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:39
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 бер, 2020 15:46
тарасов Курс у форварда не очень и але.. так что наверно и не дождемся онлайн-обмена
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кешбек вже накапали комусь?
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:21
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