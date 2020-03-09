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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3924392539263927>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:42

  Кочевник написав:Кешбек вже накапали комусь?

Нема. Хоча % по депо впав ще зранку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32905
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1653 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

А за что там должны начислить, не пойму?
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
  • Бонус 100 грн за оформление #PudraCard и акционный кешбек 8 % на одежду, обувь, косметику и аптеки до 15 марта: https://clc.am/bbL7IA
Monk23
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Повідомлень: 76
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:46

  Monk23 написав:А за что там должны начислить, не пойму?

за покупки по категориям февраля
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

І в мобільну версію банкінга не пускає. (
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

В феврале выплата КБ была после 18-00
STIGA
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Повідомлень: 113
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Только попробуй найди где за цветы заплатить картой: на рынках количество терминалов все еще стремится к нулю.

К слову, нашел таки в Харькове киоск цветов в котором можно расплатиться картой: метро Малышева, выход к Балашовке, прямо напротив выхода чуть левее.
https://goo.gl/maps/XGMkAuDqzJ7Svyqo9

Одно но: Монобанк их квалифицирует как Інше, надо будет пообщаться с владельцами на предмет корректировки МСС в ПЕД-е.

Харьков, метро Армейская, выход к рынку, прямо напротив выхода, МСС5992
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:27

Зарплата
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:27

Прийшли щойно КБ одразу по дебітці і кредитці.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
  • А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
  • Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:29

  mustbe написав:Зарплата

Скільки мінімальних? :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:36

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:Зарплата

Скільки мінімальних? :)

Кто как поработал - тот так и заработал )
mustbe
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Подякував: 89 раз.
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