Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:42
Кочевник написав:
Кешбек вже накапали комусь?
Нема. Хоча % по депо впав ще зранку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:44
А за что там должны начислить, не пойму?
Monk23
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:46
Monk23 написав:
А за что там должны начислить, не пойму?
за покупки по категориям февраля
Stringer
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:47
І в мобільну версію банкінга не пускає. (
Кочевник
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Додано: Вів 10 бер, 2020 16:49
В феврале выплата КБ была после 18-00
STIGA
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:23
vitaliy_berdinskikh написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Только попробуй найди где за цветы заплатить картой: на рынках количество терминалов все еще стремится к нулю.
К слову, нашел таки в Харькове киоск цветов в котором можно расплатиться картой: метро Малышева, выход к Балашовке, прямо напротив выхода чуть левее.
https://goo.gl/maps/XGMkAuDqzJ7Svyqo9
Одно но: Монобанк их квалифицирует как Інше, надо будет пообщаться с владельцами на предмет корректировки МСС в ПЕД-е.
Харьков, метро Армейская, выход к рынку, прямо напротив выхода, МСС5992
+50 грн 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Повідомлень: 2418
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:27
Зарплата
mustbe
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Подякував: 89 раз.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:27
Прийшли щойно КБ одразу по дебітці і кредитці.
Оформи картку за посиланням і отримай:
monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна)
miltador
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Подякували: 7 раз.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:29
mustbe написав:
Зарплата
Скільки мінімальних?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 32905
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1653 раз.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:36
Квесторе_поверніться написав: mustbe написав:
Зарплата
Скільки мінімальних?
Кто как поработал - тот так и заработал )
mustbe
Повідомлень: 3641
З нами з: 27.12.17
Подякував: 89 раз.
Подякували: 304 раз.
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Вів 10 бер, 2020 17:36 omb
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17713
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