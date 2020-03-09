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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:45
Как-то вот черезжопно у Форварда сделано. Еще у ПУМБ-а примерно так же х...реново.
Есть отдельно операции которые делались прямо через приложение, и их видно на главной странице. Отдельно есть карточные операции и из видно как а-ля СМС-ки в глубинах приложения. Отдельно есть СМС-ки от банка, как например о начислении кешбека. А чтобы посмотреть выписку надо обязательно формировать файл и смотреть его то ли в почте, то ли скачивать на телефон.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:49
vitaliy_berdinskikh
а меня прикололо - была сохраненная карта с сроком до 02/20, так сразу в феврале приложение форварда не захотело с ней работать, а если руками вводишь, то все ок
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Вів 10 бер, 2020 17:50
vitaliy_berdinskikh написав:
Как-то вот черезжопно у Форварда сделано. Еще у ПУМБ-а примерно так же х...реново.
Есть отдельно операции которые делались прямо через приложение, и их видно на главной странице. Отдельно есть карточные операции и из видно как а-ля СМС-ки в глубинах приложения. Отдельно есть СМС-ки от банка, как например о начислении кешбека. А чтобы посмотреть выписку надо обязательно формировать файл и смотреть его то ли в почте, то ли скачивать на телефон.
То все єрунда...за інше Ахметбая і Фарс цінуєм.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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