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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3924392539263927

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как-то вот черезжопно у Форварда сделано. Еще у ПУМБ-а примерно так же х...реново.

Есть отдельно операции которые делались прямо через приложение, и их видно на главной странице. Отдельно есть карточные операции и из видно как а-ля СМС-ки в глубинах приложения. Отдельно есть СМС-ки от банка, как например о начислении кешбека. А чтобы посмотреть выписку надо обязательно формировать файл и смотреть его то ли в почте, то ли скачивать на телефон.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:49

vitaliy_berdinskikh а меня прикололо - была сохраненная карта с сроком до 02/20, так сразу в феврале приложение форварда не захотело с ней работать, а если руками вводишь, то все ок :mrgreen:
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:50

  vitaliy_berdinskikh написав:Как-то вот черезжопно у Форварда сделано. Еще у ПУМБ-а примерно так же х...реново.

Есть отдельно операции которые делались прямо через приложение, и их видно на главной странице. Отдельно есть карточные операции и из видно как а-ля СМС-ки в глубинах приложения. Отдельно есть СМС-ки от банка, как например о начислении кешбека. А чтобы посмотреть выписку надо обязательно формировать файл и смотреть его то ли в почте, то ли скачивать на телефон.

То все єрунда...за інше Ахметбая і Фарс цінуєм. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:08

від завтра (11 березня) падають % на залишок дебеток (деяких)

https://www.forward-bank.com/cards/abou ... Taryfu.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 7869
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:33

  greenozon написав:від завтра (11 березня) падають % на залишок дебеток (деяких)

https://www.forward-bank.com/cards/abou ... Taryfu.pdf

В курсе, но все равно выше чем в других банках.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:37

  vpchelko написав:
  greenozon написав:від завтра (11 березня) падають % на залишок дебеток (деяких)

https://www.forward-bank.com/cards/abou ... Taryfu.pdf

В курсе, но все равно выше чем в других банках.

І на нових депо в Фарсі більше не накапає.
Так що юзаєм оперативну гривню.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:34

Квесторе_поверніться и в зеленый не зайдешь, прям капкан с этими % и гривной
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 597
З нами з: 08.04.14
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