Как-то вот черезжопно у Форварда сделано. Еще у ПУМБ-а примерно так же х...реново.
Есть отдельно операции которые делались прямо через приложение, и их видно на главной странице. Отдельно есть карточные операции и из видно как а-ля СМС-ки в глубинах приложения. Отдельно есть СМС-ки от банка, как например о начислении кешбека. А чтобы посмотреть выписку надо обязательно формировать файл и смотреть его то ли в почте, то ли скачивать на телефон.
Mind the gap.
UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh написав:Как-то вот черезжопно у Форварда сделано. Еще у ПУМБ-а примерно так же х...реново.
Есть отдельно операции которые делались прямо через приложение, и их видно на главной странице. Отдельно есть карточные операции и из видно как а-ля СМС-ки в глубинах приложения. Отдельно есть СМС-ки от банка, как например о начислении кешбека. А чтобы посмотреть выписку надо обязательно формировать файл и смотреть его то ли в почте, то ли скачивать на телефон.
То все єрунда...за інше Ахметбая і Фарс цінуєм.
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І на нових депо в Фарсі більше не накапає. Так що юзаєм оперативну гривню.
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