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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:25
Шановні, а комусь пропозиція "Нагорода за візит" надійшла, і чи скористалися?
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard".
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард". Moneyveo дарує кожному по 300грн.(до 16 березня). - Бажаю успіхів!
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