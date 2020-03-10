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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3925392639273928

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 23:25

Шановні, а комусь пропозиція "Нагорода за візит" надійшла, і чи скористалися?
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard".
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард". Moneyveo дарує кожному по 300грн.(до 16 березня). - Бажаю успіхів!
avjej
 
Повідомлень: 48
З нами з: 18.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 06:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто-то спрашивал будет ли начислен кешбек, если покупку сделать "на стыке" месяцев.
Кинотеатр 29.02, проведено по банку 02.03, кешбек за февраль начислен.
Water
 
Повідомлень: 1602
З нами з: 06.03.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 192 раз.
 
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  #<1 ... 3925392639273928
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