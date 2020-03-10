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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 23:25
Шановні, а комусь пропозиція "Нагорода за візит" надійшла, і чи скористалися?
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard".
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avjej
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Додано: Сер 11 бер, 2020 06:48
Кто-то спрашивал будет ли начислен кешбек, если покупку сделать "на стыке" месяцев.
Кинотеатр 29.02, проведено по банку 02.03, кешбек за февраль начислен.
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Water
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:44
Water написав:
Кто-то спрашивал будет ли начислен кешбек, если покупку сделать "на стыке" месяцев.
Кинотеатр 29.02, проведено по банку 02.03, кешбек за февраль начислен.
Тут не спрашивали, а кое кто сомневался, что кешбек начисляется именно так
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Stringer
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Додано: Сер 11 бер, 2020 09:58
avjej написав:
Шановні, а комусь пропозиція "Нагорода за візит" надійшла, і чи скористалися?
мне и моим знакомым из кола - никому
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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omb
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:01
Коллеги, подскажите, есть представитель банка в теме?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:08
2XL написав:
Коллеги, подскажите, есть представитель банка в теме?
Нема
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:08
avjej написав:
Шановні, а комусь пропозиція "Нагорода за візит" надійшла, і чи скористалися?
Нікому...аХція нульова.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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- Подякували: 1654 раз.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 10:48
2XL написав:
Коллеги, подскажите, есть представитель банка в теме?
нету, но у них адекватная горячка
можно звонить, подскажут
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
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