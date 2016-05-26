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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3927392839293930>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:28

Квесторе_поверніться
До закриття акції ще далеко, можливо запросять.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard".
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард". Moneyveo дарує кожному по 300грн.(до 16 березня). - Інфо в профілі - Бажаю успіхів!
avjej
 
Повідомлень: 56
З нами з: 18.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:30

  avjej написав:Квесторе_поверніться
До закриття акції ще далеко, можливо запросять.

Теж чекаю. І кум з кумою чекають. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32921
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1654 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:37

Квесторе_поверніться вы уже список желающих составляете?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 614
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:41

  omb написав:Квесторе_поверніться вы уже список желающих составляете?

Дзвоню їм на теплу лінію і кажу шліть запрошення мені, куму і кумі...кажуть шо нічого не знають їх хата .... :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32921
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1654 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:53

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Только попробуй найди где за цветы заплатить картой: на рынках количество терминалов все еще стремится к нулю.

К слову, нашел таки в Харькове киоск цветов в котором можно расплатиться картой: метро Малышева, выход к Балашовке, прямо напротив выхода чуть левее.
https://goo.gl/maps/XGMkAuDqzJ7Svyqo9

Одно но: Монобанк их квалифицирует как Інше, надо будет пообщаться с владельцами на предмет корректировки МСС в ПЕД-е.


якісь дивні у вас квіткарі в місті. у мене в місті повно місць де можна розрахуватися карткою. при тому що моє місто в 5 раз менше від Харкова.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хотел оформить Коко деб, так на горячке сказали, что если на карте больше 15000, то на всё сумму будет 12%
Востаннє редагувалось Інкогніто в Сер 11 бер, 2020 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:02

Інкогніто Печально конечно, что на всю 12% :(
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Но можно открыть 3 Коко
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Неужели 30 грн в месяц за одну дополнительную карту настолько важны?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:34

  ingtrans написав:Неужели 30 грн в месяц за одну дополнительную карту настолько важны?

тут 30, там 30...
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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