Квесторе_поверніться
До закриття акції ще далеко, можливо запросять.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:28
Квесторе_поверніться
До закриття акції ще далеко, можливо запросять.
https://clc.am/sZruRw - Таскомбанк +100грн. за "PudraCard".
http://lx4.me/c/zivumwLT - Банк Форвард +200грн. за "КокоКард". Moneyveo дарує кожному по 300грн.(до 16 березня). - Інфо в профілі - Бажаю успіхів!
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:30
Теж чекаю. І кум з кумою чекають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:37
Квесторе_поверніться вы уже список желающих составляете?
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:41
Дзвоню їм на теплу лінію і кажу шліть запрошення мені, куму і кумі...кажуть шо нічого не знають їх хата ....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:53
якісь дивні у вас квіткарі в місті. у мене в місті повно місць де можна розрахуватися карткою. при тому що моє місто в 5 раз менше від Харкова.
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хотел оформить Коко деб, так на горячке сказали, что если на карте больше 15000, то на всё сумму будет 12%
Востаннє редагувалось Інкогніто в Сер 11 бер, 2020 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:02
Інкогніто Печально конечно, что на всю 12%
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Но можно открыть 3 Коко
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Неужели 30 грн в месяц за одну дополнительную карту настолько важны?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:34
тут 30, там 30...
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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