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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:40
ingtrans написав:
Неужели 30 грн в месяц за одну дополнительную карту настолько важны?
В Шаромиги цілий прОцент в +.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 11 бер, 2020 14:56
Інкогніто написав:
Хотел оформить Коко деб, так на горячке сказали, что если на карте больше 15000, то на всё сумму будет 12%
Мы тут месяц назад это обсудили, а вы только проснулись
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Vorlon
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:00
Vorlon
ща пойдем на 2-ой круг
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:16
Квесторе_поверніться написав:
В Шаромиги цілий прОцент в +
Шаромига не дуже популярна у регіонах.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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