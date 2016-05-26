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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3927392839293930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:40

  ingtrans написав:Неужели 30 грн в месяц за одну дополнительную карту настолько важны?

В Шаромиги цілий прОцент в +.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:56

  Інкогніто написав:Хотел оформить Коко деб, так на горячке сказали, что если на карте больше 15000, то на всё сумму будет 12%

Мы тут месяц назад это обсудили, а вы только проснулись :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:00

Vorlon ща пойдем на 2-ой круг :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:В Шаромиги цілий прОцент в +

Шаромига не дуже популярна у регіонах.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:30

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Шаромиги цілий прОцент в +

Шаромига не дуже популярна у регіонах.

Можна СоСо...але там прОцент мінус.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:50

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Шаромиги цілий прОцент в +

Шаромига не дуже популярна у регіонах.
Ну Форвард тоже не особо распространенный :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:52

  omb написав:
  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Шаромиги цілий прОцент в +

Шаромига не дуже популярна у регіонах.
Ну Форвард тоже не особо распространенный :)

Ага.
Повезло міщанам де є
Шаромига
Фарс
і СоСо
Є список таких міст?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хотів залишок на КОКО, що перевищує 15000 гривень перекинути на БВК, але діючи тарифи на БВК на сайті банку не знайшов. Розумію, що цю картку вже не видають, але якщо є діючи на руках, чому прибрали тарифи.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:18

  VASH написав:Хотів залишок на КОКО, що перевищує 15000 гривень перекинути на БВК, але діючи тарифи на БВК на сайті банку не знайшов. Розумію, що цю картку вже не видають, але якщо є діючи на руках, чому прибрали тарифи.

Тут точно нет? https://www.forward-bank.com/cards/koko ... z_1103.pdf
  • 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:45

ramzes4
Дякую. Шукав на розділі сайту "Платіжні картки". Ну от і рішення.
VASH
 
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