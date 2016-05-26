ingtrans написав:Неужели 30 грн в месяц за одну дополнительную карту настолько важны?
В Шаромиги цілий прОцент в +.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:В Шаромиги цілий прОцент в +
Шаромига не дуже популярна у регіонах.
Можна СоСо...але там прОцент мінус.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:В Шаромиги цілий прОцент в +
Шаромига не дуже популярна у регіонах.
Ну Форвард тоже не особо распространенный
Ага. Повезло міщанам де є Шаромига Фарс і СоСо Є список таких міст?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Хотів залишок на КОКО, що перевищує 15000 гривень перекинути на БВК, але діючи тарифи на БВК на сайті банку не знайшов. Розумію, що цю картку вже не видають, але якщо є діючи на руках, чому прибрали тарифи.
VASH написав:Хотів залишок на КОКО, що перевищує 15000 гривень перекинути на БВК, але діючи тарифи на БВК на сайті банку не знайшов. Розумію, що цю картку вже не видають, але якщо є діючи на руках, чому прибрали тарифи.