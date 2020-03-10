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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:36
Інкогніто написав:Но можно открыть 3 Коко
2 уже!, визу вторую не дают уже.
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:39
Vorlon написав: Інкогніто написав:
Хотел оформить Коко деб, так на горячке сказали, что если на карте больше 15000, то на всё сумму будет 12%
Мы тут месяц назад это обсудили, а вы только проснулись
Сегодня 11.03 - как раз вовремя проснулся.
Я как не зайду, так тут по сто страниц по кешбеку написано.
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Інкогніто
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:43
anis написав:
Інкогніто написав:Но можно открыть 3 Коко
2 уже!, визу вторую не дают уже.
Віза іменна за 50 грн і неіменна можуть бути.
Мають давати...чиніть шкандаль.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:50
Інкогніто написав:
Я как не зайду, так тут по сто страниц по кешбеку написано.
как говорится, чем богаты, тому и рады
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
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