|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:36
Інкогніто написав:Но можно открыть 3 Коко
2 уже!, визу вторую не дают уже.
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2296
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:39
Vorlon написав: Інкогніто написав:
Хотел оформить Коко деб, так на горячке сказали, что если на карте больше 15000, то на всё сумму будет 12%
Мы тут месяц назад это обсудили, а вы только проснулись
Сегодня 11.03 - как раз вовремя проснулся.
Я как не зайду, так тут по сто страниц по кешбеку написано.
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 1204
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:43
anis написав:
Інкогніто написав:Но можно открыть 3 Коко
2 уже!, визу вторую не дают уже.
Віза іменна за 50 грн і неіменна можуть бути.
Мають давати...чиніть шкандаль.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32926
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1654 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:50
Інкогніто написав:
Я как не зайду, так тут по сто страниц по кешбеку написано.
как говорится, чем богаты, тому и рады
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 623
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:37
Квесторе_поверніться написав:
Ага.Повезло міщанам де є
Шаромига
Фарс
і СоСо
Є список таких міст?
столиця
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 953
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:53
Мне тут цукерберг позвонил.
Робобаба достаточно четко говорит что 12% начисляется на сумму свыше 15 тыщ, а не на всю сумму денег на карте. Ето к старому обсуждению о том сколько денег хранить на карте после 11 числа.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 414
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:58
vitaliy_berdinskikh написав:
Мне тут цукерберг позвонил.
Робобаба достаточно четко говорит что 12% начисляется на сумму свыше 15 тыщ, а не на всю сумму денег на карте. Ето к старому обсуждению о том сколько денег хранить на карте после 11 числа.
Практика - критерий истины!
Храните свыше 15к и 1 апреля сможете доложить о результатах эксперимента
- 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 456
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1417 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:03
ramzes4 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Мне тут цукерберг позвонил.
Робобаба достаточно четко говорит что 12% начисляется на сумму свыше 15 тыщ, а не на всю сумму денег на карте. Ето к старому обсуждению о том сколько денег хранить на карте после 11 числа.
Практика - критерий истины!
Храните свыше 15к и 1 апреля сможете доложить о результатах эксперимента
У них какая-то де*** выписка. Вернулся депозит с процентами, но по итогу сумма не сходится с тем что показывает моя бухгалтерская программа. Почему - хз. Речь не о насчитанных процентах, а о том что суммы указанные в СМС-ках в итоге не дают ту сумму которая показана на карте как текущий баланс.
Вот боюсь что с процентами по карте будет та же фигня.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 414
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:22
vitaliy_berdinskikh и большая разница?
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 623
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs
, Flamingo
, ingtrans
, Julio
, klug
, newbie
, ol_zy
, Кочевник
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17730
|2489590
|
Сер 11 бер, 2020 19:56
ol_zy
|
|82617
|9735929
|
|
|6713
|1560161
|
|