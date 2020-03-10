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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3928392939303931

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Інкогніто написав:Но можно открыть 3 Коко
2 уже!, визу вторую не дают уже.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon написав:
  Інкогніто написав:Хотел оформить Коко деб, так на горячке сказали, что если на карте больше 15000, то на всё сумму будет 12%

Мы тут месяц назад это обсудили, а вы только проснулись :)
Сегодня 11.03 - как раз вовремя проснулся.
Я как не зайду, так тут по сто страниц по кешбеку написано.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:43

  anis написав:
Інкогніто написав:Но можно открыть 3 Коко
2 уже!, визу вторую не дают уже.

Віза іменна за 50 грн і неіменна можуть бути.
Мають давати...чиніть шкандаль.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:50

  Інкогніто написав:Я как не зайду, так тут по сто страниц по кешбеку написано.
как говорится, чем богаты, тому и рады :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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  Квесторе_поверніться написав:Ага.Повезло міщанам де є
Шаромига
Фарс
і СоСо
Є список таких міст?

столиця :P
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мне тут цукерберг позвонил.

Робобаба достаточно четко говорит что 12% начисляется на сумму свыше 15 тыщ, а не на всю сумму денег на карте. Ето к старому обсуждению о том сколько денег хранить на карте после 11 числа.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:58

  vitaliy_berdinskikh написав:Мне тут цукерберг позвонил.

Робобаба достаточно четко говорит что 12% начисляется на сумму свыше 15 тыщ, а не на всю сумму денег на карте. Ето к старому обсуждению о том сколько денег хранить на карте после 11 числа.

Практика - критерий истины!
Храните свыше 15к и 1 апреля сможете доложить о результатах эксперимента :)
  • 100 грн за оформление #PudraCard с 8% кешбэка https://clc.am/TppC_A
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 2% кешбэк за оплату интернета + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:03

  ramzes4 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Мне тут цукерберг позвонил.

Робобаба достаточно четко говорит что 12% начисляется на сумму свыше 15 тыщ, а не на всю сумму денег на карте. Ето к старому обсуждению о том сколько денег хранить на карте после 11 числа.

Практика - критерий истины!
Храните свыше 15к и 1 апреля сможете доложить о результатах эксперимента :)

У них какая-то де*** выписка. Вернулся депозит с процентами, но по итогу сумма не сходится с тем что показывает моя бухгалтерская программа. Почему - хз. Речь не о насчитанных процентах, а о том что суммы указанные в СМС-ках в итоге не дают ту сумму которая показана на карте как текущий баланс.

Вот боюсь что с процентами по карте будет та же фигня.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:22

vitaliy_berdinskikh и большая разница?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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