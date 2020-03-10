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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:47
omb написав:vitaliy_berdinskikh
и большая разница?
Примерно 4,5% от суммы процентов. Думал может то подоходный вычли и не показали отдельно, но нет.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:11
Ромасик написав: Квесторе_поверніться написав:
Ага.Повезло міщанам де є
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Є список таких міст?
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:22
guntherhouse777 написав: Ромасик написав: Квесторе_поверніться написав:
Ага.Повезло міщанам де є
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Фарс
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Є список таких міст?
столиця
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