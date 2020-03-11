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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3929393039313932

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:47

  omb написав:vitaliy_berdinskikh и большая разница?

Примерно 4,5% от суммы процентов. Думал может то подоходный вычли и не показали отдельно, но нет.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:11

  Ромасик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ага.Повезло міщанам де є
Шаромига
Фарс
і СоСо
Є список таких міст?

столиця :P

Запорожье (кажется))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:22

  guntherhouse777 написав:
  Ромасик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ага.Повезло міщанам де є
Шаромига
Фарс
і СоСо
Є список таких міст?

столиця :P

Запорожье (кажется))


+Родина Игоря Валерьевича!!
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Стесняюсь спросить, как понимать в "Єдининому збірнику Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД»" (https://www.forward-bank.com/cards/koko ... z_1103.pdf) понятия "Банк в кишені Cross-sale" (как понимаю, перекрестные продажи), а также "Банк в кишені Direct-sale" (прямые продажи). Какая из них открывалась под депозиты - обычная дебетная. Почему системе Forward Online не отображаются тип карты, а также ТАРИФЫ по продукту. Почему у банка различные названия одних продуктов в различных документах.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

П.С. Я, так понимаю, при открытии депозита под него открывалась "Банк в кишені Direct-sale"?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:23

Знадобилось перевести зараз кошти на іншу картку - банк відхиляє будь-які p2p в мене на даний момент, проходить списання і одразу повернення. В підтримці кажуть що «можливо проводяться регламентні роботи». Класно, в колл центрі навіть не знають що відбувається (
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
  • А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
  • Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
miltador
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:08

  miltador написав:Знадобилось перевести зараз кошти на іншу картку - банк відхиляє будь-які p2p в мене на даний момент, проходить списання і одразу повернення. В підтримці кажуть що «можливо проводяться регламентні роботи». Класно, в колл центрі навіть не знають що відбувається (

Только что на 2 картах провел внешнее зачисление, и внешнее списание (почти по 15к). Обе - мастеркард.

Моно отклонил списание внешним сервисом (не форвард) с белой дебетной визы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:24

Вкладчик1234 в мене і в мого товариша зараз не проводяться ніякі p2p з форварда. Колл центр нічого не каже. Пробував кидати на пумб і моно.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
  • А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
  • Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
miltador
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  #<1 ... 3929393039313932
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