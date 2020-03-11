Стесняюсь спросить, как понимать в "Єдининому збірнику Тарифів по платіжних картках фізичних осіб АТ «БАНК ФОРВАРД»" (https://www.forward-bank.com/cards/koko ... z_1103.pdf) понятия "Банк в кишені Cross-sale" (как понимаю, перекрестные продажи), а также "Банк в кишені Direct-sale" (прямые продажи). Какая из них открывалась под депозиты - обычная дебетная. Почему системе Forward Online не отображаются тип карты, а также ТАРИФЫ по продукту. Почему у банка различные названия одних продуктов в различных документах.
Знадобилось перевести зараз кошти на іншу картку - банк відхиляє будь-які p2p в мене на даний момент, проходить списання і одразу повернення. В підтримці кажуть що «можливо проводяться регламентні роботи». Класно, в колл центрі навіть не знають що відбувається (
miltador написав:Знадобилось перевести зараз кошти на іншу картку - банк відхиляє будь-які p2p в мене на даний момент, проходить списання і одразу повернення. В підтримці кажуть що «можливо проводяться регламентні роботи». Класно, в колл центрі навіть не знають що відбувається (
Только что на 2 картах провел внешнее зачисление, и внешнее списание (почти по 15к). Обе - мастеркард.
Моно отклонил списание внешним сервисом (не форвард) с белой дебетной визы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
vitaliy_berdinskikh написав:Робобаба достаточно четко говорит что 12% начисляется на сумму свыше 15 тыщ, а не на всю сумму денег на карте. Ето к старому обсуждению о том сколько денег хранить на карте после 11 числа.