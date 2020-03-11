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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3930393139323933

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:49

  octopus написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Робобаба достаточно четко говорит что 12% начисляется на сумму свыше 15 тыщ, а не на всю сумму денег на карте. Ето к старому обсуждению о том сколько денег хранить на карте после 11 числа.
Вчера и мне был аналогичный звонок из Форварда.


аналогічно

треба було 1 натиснути і це типу угода підтведжена ЕЦП
це якась новинка, накладати ЕПЦ по телефону?
+50грн !
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greenozon
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miltador
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