аналогічно
треба було 1 натиснути і це типу угода підтведжена ЕЦП
це якась новинка, накладати ЕПЦ по телефону?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:49
аналогічно
треба було 1 натиснути і це типу угода підтведжена ЕЦП
це якась новинка, накладати ЕПЦ по телефону?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:55
greenozon це MobileID для бідних
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