Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:49
octopus написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Робобаба достаточно четко говорит что 12% начисляется на сумму свыше 15 тыщ, а не на всю сумму денег на карте. Ето к старому обсуждению о том сколько денег хранить на карте после 11 числа.
Вчера и мне был аналогичный звонок из Форварда.
аналогічно
треба було 1 натиснути і це типу угода підтведжена ЕЦП
це якась новинка, накладати ЕПЦ по телефону?
greenozon
Повідомлень: 7891
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 497 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:55
greenozon
це MobileID для бідних
Оформи картку за посиланням і отримай:
monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна)
miltador
Повідомлень: 48
З нами з: 08.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:39
Шо робить хто не натиснув 1 при дзвінку про 12% по КОКОдебіт?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 32926
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1654 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:42
Квесторе_поверніться
йти в відділення і розірвувати договори. Так сказала дівчина-робот в тому ж дзвінку.
Оформи картку за посиланням і отримай:
monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна)
miltador
Повідомлень: 48
З нами з: 08.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:44
greenozon написав:
треба було 1 натиснути і це типу угода підтведжена ЕЦП
це якась новинка, накладати ЕПЦ по телефону?
Им надо подтверждение, что ты ознакомлен, проще всего его получить через нажатие кнопки
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 643
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 47 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 13:03
omb написав: octopus
мне тож звонили, самое прикольное, что они в конце монолога пожелали хороших выходных и это в среду :)
Так само й мені. Але ж хіба побажання наближення вихідних може бути неприємним? Чи може то вони мали інсайд щодо карантину? %)
Переходь на темний бік за карткою
Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку
Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або
КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
https://monobank.ua/r/2xGi https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0 http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
Повідомлень: 2308
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 133 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:28
omb написав: octopus
мне тож звонили, самое прикольное, что они в конце монолога пожелали хороших выходных и это в среду
А еще после нажатия 1 сказала, что мне скоро позвонят, хотя до этого говорилось, что звонить будут только если НЕ нажать 1.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
Повідомлень: 574
З нами з: 23.07.18
Подякував: 168 раз.
Подякували: 69 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:35
З приводу відсотків на залишок по дебетовій КоКо картці.
На сайті дуже однозначно розписали умови (
https://www.forward-bank.com/cards/koko-debit/
):
Але, враховуючи що НБУ знову знизив ставку, відсотки поріжуть ще
Оформи картку за посиланням і отримай:
monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна)
miltador
Повідомлень: 48
З нами з: 08.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:01
miltador
видать следят за данной темой
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 643
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 47 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
82650
9739193
15663
2166162
6721
1560778