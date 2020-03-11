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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3930393139323933

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:49

  octopus написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Робобаба достаточно четко говорит что 12% начисляется на сумму свыше 15 тыщ, а не на всю сумму денег на карте. Ето к старому обсуждению о том сколько денег хранить на карте после 11 числа.
Вчера и мне был аналогичный звонок из Форварда.


аналогічно

треба було 1 натиснути і це типу угода підтведжена ЕЦП
це якась новинка, накладати ЕПЦ по телефону?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:55

greenozon це MobileID для бідних :lol:
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
  • А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
  • Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:39

Шо робить хто не натиснув 1 при дзвінку про 12% по КОКОдебіт?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:42

Квесторе_поверніться йти в відділення і розірвувати договори. Так сказала дівчина-робот в тому ж дзвінку. :wink:
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
  • А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
  • Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:44

  greenozon написав:треба було 1 натиснути і це типу угода підтведжена ЕЦП
це якась новинка, накладати ЕПЦ по телефону?
Им надо подтверждение, что ты ознакомлен, проще всего его получить через нажатие кнопки
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:03

  omb написав:octopus мне тож звонили, самое прикольное, что они в конце монолога пожелали хороших выходных и это в среду :)

Так само й мені. Але ж хіба побажання наближення вихідних може бути неприємним? Чи може то вони мали інсайд щодо карантину? %)
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:28

  omb написав:octopus мне тож звонили, самое прикольное, что они в конце монолога пожелали хороших выходных и это в среду :)

А еще после нажатия 1 сказала, что мне скоро позвонят, хотя до этого говорилось, что звонить будут только если НЕ нажать 1. :lol:
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:35

З приводу відсотків на залишок по дебетовій КоКо картці.
На сайті дуже однозначно розписали умови (https://www.forward-bank.com/cards/koko-debit/):
Зображення
Але, враховуючи що НБУ знову знизив ставку, відсотки поріжуть ще :|
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
  • А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
  • Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:01

miltador видать следят за данной темой :mrgreen:
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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