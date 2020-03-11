RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3931393239333934

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:56

  miltador написав:Квесторе_поверніться йти в відділення і розірвувати договори. Так сказала дівчина-робот в тому ж дзвінку. :wink:

Завтра йду чинити шкандаль. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32930
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1654 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3931393239333934
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, newbie, PUMB, vollena71, Vorlon і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8264, 8265, 8266
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
82651 9739526
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:48
joik
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6722 1560854
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:09
clientage
А-Банк 1 ... 1565, 1566, 1567
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15663 2166328
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:36
Striker

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.