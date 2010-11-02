Додано: Чет 12 бер, 2020 21:27

Добрый вечер. Вопрос к бывалым клиентам Форварда. Кто то разрывал депо досрочно? Мне на отделении сказали,что нужна веская причина со всеми обоснованиями.



И второй вопрос. Что за списание процентов по КоКо Кредитке было, если моя расчетная дата только в конце месяца?

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