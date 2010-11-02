Завтра йду чинити шкандаль.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:56
Завтра йду чинити шкандаль.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый вечер. Вопрос к бывалым клиентам Форварда. Кто то разрывал депо досрочно? Мне на отделении сказали,что нужна веская причина со всеми обоснованиями.
И второй вопрос. Что за списание процентов по КоКо Кредитке было, если моя расчетная дата только в конце месяца?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:47
_PORT_UA
Депо не розривав, але саме важливе питанян - який у вас депозитний продукт?
для підковки якщо будете аргументувати -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите, как с максимальной пользой для себя и окружающих открыть КОКО дебит и кредитку если я хочу доставку курьером. Посещение отделения крайне не желательно, ввиду того, что потребуется потратить значительное количество рабочего времени.
Какие документы подготовить, что-бы повысить шанс получения кредитного лимита (справка о доходах, имущество, счета в других банках).
Я вижу на этой ветке периодически упоминается расчётная дата, т.е. тут реальный грейс как у аллы максимум - 30 дней ибо нужно загаситься в 0 на РД?
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:44
Не всем подходит любой день для РД. Вот я хочу только 1-ое число. Текущая дата (да и любая другая) нафиг не нужна. Планировал идти 1 апреля, если ещё актуально будет на тот момент в связи с эпидемией...
Грейс вроде полноценный до 62 дней...
Вы давно посещали ветку Альфы? С начала зимы нет? Альфа уже всё исправила и во всех новых картах (перевыпуск бесплатно) также полноценный 62-дневный льготный период и никаких абонплат - проверено лично!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:12
Переходите по чьей либо реферальной ссылке на сайт и заполняете заявку, вам перезванивают, отвечаете на все вопросы, подготовьте два телефона родственников или друзей, предупредите их о звонке из банка, обязательно скажите, что без страховки. Реальный грейс 60 дней. Вроде все
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Если желаете получить кешбек за оформление карты по рефссылке друга, то надо подавать две отдельные заявки (подаёте одну заявку, получаете карту и затем следующую).
Размер кредитного лимита устанавливают после заполнения анкеты по телефону. Просят номер родственников и начальника. Если всё успешно, то звонят и сообщают лимит, а затем согласовываете получение/доставку карты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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