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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3931393239333934

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:56

  miltador написав:Квесторе_поверніться йти в відділення і розірвувати договори. Так сказала дівчина-робот в тому ж дзвінку. :wink:

Завтра йду чинити шкандаль. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый вечер. Вопрос к бывалым клиентам Форварда. Кто то разрывал депо досрочно? Мне на отделении сказали,что нужна веская причина со всеми обоснованиями.

И второй вопрос. Что за списание процентов по КоКо Кредитке было, если моя расчетная дата только в конце месяца?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:47

_PORT_UA
Депо не розривав, але саме важливе питанян - який у вас депозитний продукт?
https://www.epravda.com.ua/news/2015/06/18/547325/


для підковки якщо будете аргументувати - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, как с максимальной пользой для себя и окружающих открыть КОКО дебит и кредитку если я хочу доставку курьером. Посещение отделения крайне не желательно, ввиду того, что потребуется потратить значительное количество рабочего времени.

Какие документы подготовить, что-бы повысить шанс получения кредитного лимита (справка о доходах, имущество, счета в других банках).

Я вижу на этой ветке периодически упоминается расчётная дата, т.е. тут реальный грейс как у аллы максимум - 30 дней ибо нужно загаситься в 0 на РД?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:44

  Amid написав:Я вижу на этой ветке периодически упоминается расчётная дата

Не всем подходит любой день для РД. Вот я хочу только 1-ое число. Текущая дата (да и любая другая) нафиг не нужна. Планировал идти 1 апреля, если ещё актуально будет на тот момент в связи с эпидемией...

Грейс вроде полноценный до 62 дней...

  Amid написав:реальный грейс как у аллы максимум - 30 дней

Вы давно посещали ветку Альфы? С начала зимы нет? Альфа уже всё исправила и во всех новых картах (перевыпуск бесплатно) также полноценный 62-дневный льготный период и никаких абонплат - проверено лично!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:12

  Amid написав:Подскажите, как с максимальной пользой для себя и окружающих открыть КОКО дебит и кредитку если я хочу доставку курьером. Посещение отделения крайне не желательно, ввиду того, что потребуется потратить значительное количество рабочего времени.

Какие документы подготовить, что-бы повысить шанс получения кредитного лимита (справка о доходах, имущество, счета в других банках).

Я вижу на этой ветке периодически упоминается расчётная дата, т.е. тут реальный грейс как у аллы максимум - 30 дней ибо нужно загаситься в 0 на РД?

Переходите по чьей либо реферальной ссылке на сайт и заполняете заявку, вам перезванивают, отвечаете на все вопросы, подготовьте два телефона родственников или друзей, предупредите их о звонке из банка, обязательно скажите, что без страховки. Реальный грейс 60 дней. Вроде все
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Amid написав:...как с максимальной пользой для себя и окружающих открыть КОКО дебит и кредитку если я хочу доставку курьером.
Если желаете получить кешбек за оформление карты по рефссылке друга, то надо подавать две отдельные заявки (подаёте одну заявку, получаете карту и затем следующую).

  Amid написав:Какие документы подготовить, что-бы повысить шанс получения кредитного лимита (справка о доходах, имущество, счета в других банках).
Размер кредитного лимита устанавливают после заполнения анкеты по телефону. Просят номер родственников и начальника. Если всё успешно, то звонят и сообщают лимит, а затем согласовываете получение/доставку карты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:03

До речі - в ІБ банку із онлайн депозитів залишилось лише 5 раніше було набагато більше)
макс ставка 12.5%
долар все ще 3.25
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:03

  Amid написав:Подскажите, как с максимальной пользой для себя и окружающих открыть КОКО дебит и кредитку если я хочу доставку курьером. Посещение отделения крайне не желательно, ввиду того, что потребуется потратить значительное количество рабочего времени.

По моим знакомым, вероятность согласования нужного КЛ при личном походе в отделение, более чем в 2 раза выше чем при виртуальном общении по телефону.
Так что рекомендую сходить, например в субботу.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:10

greenozon я не припомню ситуации, чтобы % остаток собственных средств, был выше % депозита в других банках.. а тут на сумме до 15к именно так и выходит :) чудеса
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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