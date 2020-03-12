|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:35
omb написав:greenozon
я не припомню ситуации, чтобы % остаток собственных средств, был выше % депозита в других банках.. а тут на сумме до 15к именно так и выходит
чудеса
Надолго ли?
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2303
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:37
omb написав:greenozon
я не припомню ситуации, чтобы % остаток собственных средств, был выше % депозита в других банках.. а тут на сумме до 15к именно так и выходит
чудеса
Пишите об этом и чаще (желательно еще выделять нужные места подчеркиванием и жирным текстом) и банк устранит все имеющиеся в его работе недостатки
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4167
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 904 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:44
Flamingo написав: omb написав:greenozon
я не припомню ситуации, чтобы % остаток собственных средств, был выше % депозита в других банках.. а тут на сумме до 15к именно так и выходит
чудеса
Пишите об этом и чаще (желательно еще выделять нужные места подчеркиванием и жирным текстом) и банк устранит все имеющиеся в его работе недостатки
Пока всех на Коко не загнали ещё не будут резать, а то отток пойдет.
- +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2303
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:49
Flamingo написав: omb написав:greenozon
я не припомню ситуации, чтобы % остаток собственных средств, был выше % депозита в других банках.. а тут на сумме до 15к именно так и выходит
чудеса
Пишите об этом и чаще (желательно еще выделять нужные места подчеркиванием и жирным текстом) и банк устранит все имеющиеся в его работе недостатки
да на это время это уже и не чудеса, как и не "недостатки.
эти % с лихвой покрылись бы просто покупкой и продажей бакса, причём без всяких кед.
а банка урезал % тогда, когда их, скорее всего, поднимать надо.
иначе пролёт вкладчика и так неминуем, то хотя бы подсластили падение.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 2393
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 349 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:52
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 664
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:52
Пробовал сегодня вітянуть форвардом на кредитку от банки сркисов с карты зеленухи... сняли два брата-акробата с меня цельный прОцент, шоб он им в горле встал.
Список бы составить беспроцентных перечислений по банкам.
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 710
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:57
ничо, продали б када будет возможность
или баксы какие то непродаваемые?
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 2393
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 349 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:01
swan forever это вам в ветку а-банка, там написано как выводить без комисса
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 664
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17746
|2491636
|
П'ят 13 бер, 2020 15:38
anis
|
|15675
|2167979
|
|
|82675
|9742562
|
|