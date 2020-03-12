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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3932393339343935

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb написав:greenozon я не припомню ситуации, чтобы % остаток собственных средств, был выше % депозита в других банках.. а тут на сумме до 15к именно так и выходит :) чудеса
Надолго ли?
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:37

  omb написав:greenozon я не припомню ситуации, чтобы % остаток собственных средств, был выше % депозита в других банках.. а тут на сумме до 15к именно так и выходит :) чудеса

Пишите об этом и чаще (желательно еще выделять нужные места подчеркиванием и жирным текстом) и банк устранит все имеющиеся в его работе недостатки :twisted:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Flamingo написав:
  omb написав:greenozon я не припомню ситуации, чтобы % остаток собственных средств, был выше % депозита в других банках.. а тут на сумме до 15к именно так и выходит :) чудеса

Пишите об этом и чаще (желательно еще выделять нужные места подчеркиванием и жирным текстом) и банк устранит все имеющиеся в его работе недостатки :twisted:
Пока всех на Коко не загнали ещё не будут резать, а то отток пойдет.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:49

  Flamingo написав:
  omb написав:greenozon я не припомню ситуации, чтобы % остаток собственных средств, был выше % депозита в других банках.. а тут на сумме до 15к именно так и выходит :) чудеса

Пишите об этом и чаще (желательно еще выделять нужные места подчеркиванием и жирным текстом) и банк устранит все имеющиеся в его работе недостатки :twisted:


да на это время это уже и не чудеса, как и не "недостатки.
эти % с лихвой покрылись бы просто покупкой и продажей бакса, причём без всяких кед.
а банка урезал % тогда, когда их, скорее всего, поднимать надо.
иначе пролёт вкладчика и так неминуем, то хотя бы подсластили падение.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:52

19yuriy91 Покупка/продажа бакса - это сродни знание прикупа в преферансе... Я например баксы купить могу, а вот продать уже нет :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:52

Пробовал сегодня вітянуть форвардом на кредитку от банки сркисов с карты зеленухи... сняли два брата-акробата с меня цельный прОцент, шоб он им в горле встал.
Список бы составить беспроцентных перечислений по банкам.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 15:57

  omb написав:19yuriy91 Покупка/продажа бакса - это сродни знание прикупа в преферансе... Я например баксы купить могу, а вот продать уже нет :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


ничо, продали б када будет возможность :mrgreen:
или баксы какие то непродаваемые? :shock:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:01

swan forever это вам в ветку а-банка, там написано как выводить без комисса
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 664
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Подякував: 14 раз.
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