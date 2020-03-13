omb написав:greenozon я не припомню ситуации, чтобы % остаток собственных средств, был выше % депозита в других банках.. а тут на сумме до 15к именно так и выходит чудеса
Пишите об этом и чаще (желательно еще выделять нужные места подчеркиванием и жирным текстом) и банк устранит все имеющиеся в его работе недостатки
да на это время это уже и не чудеса, как и не "недостатки. эти % с лихвой покрылись бы просто покупкой и продажей бакса, причём без всяких кед. а банка урезал % тогда, когда их, скорее всего, поднимать надо. иначе пролёт вкладчика и так неминуем, то хотя бы подсластили падение.
Пробовал сегодня вітянуть форвардом на кредитку от банки сркисов с карты зеленухи... сняли два брата-акробата с меня цельный прОцент, шоб он им в горле встал. Список бы составить беспроцентных перечислений по банкам.
swan forever написав:Пробовал сегодня вітянуть форвардом на кредитку от банки сркисов с карты зеленухи... сняли два брата-акробата с меня цельный прОцент, шоб он им в горле встал. Список бы составить беспроцентных перечислений по банкам.
Вы наверное по номеру карты тянули... А нужно было СЕПом: в А24 - на карточный счет (там где вход бесплатный - ПУМБ, Форвард, Моно) по номеру IBAN!
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