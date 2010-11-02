Були дуже любязні...готові для клієнта на все.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:00
Були дуже любязні...готові для клієнта на все.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:30
Квесторе_поверніться и что попросил?)
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:50
Щоб по КОКОдебіт нараховували 15% в незалежності від залишку коштів на карті.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:53
И какой результат?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:05
Вибачались що пішли на крок зменшення прОцента до 12...ознайомили зі всіма наказами і пояснили що діяли виключно в рамках ДКБО.
Зі своєї сторони пояснював що цифрового підпису на це все не накладав так що не розумів з телефонного дзвінка про що йшла мова.
Зрозумів що забаганки про 15% на всю суму задовольнити не зможуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:31
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Додано: Суб 14 бер, 2020 00:46
Срочно нада была, а Форвард и СЭП дело долгое.
Ладно, нехай те суркисы удавятся.
РОШЕН
ФУФЛО
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