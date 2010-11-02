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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3933393439353936

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:00

  Квесторе_поверніться написав:
  miltador написав:Квесторе_поверніться йти в відділення і розірвувати договори. Так сказала дівчина-робот в тому ж дзвінку. :wink:

Завтра йду чинити шкандаль. :mrgreen:

Були дуже любязні...готові для клієнта на все. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:30

Квесторе_поверніться и что попросил?)
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:50

  omb написав:Квесторе_поверніться и что попросил?)

Щоб по КОКОдебіт нараховували 15% в незалежності від залишку коштів на карті. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:53

  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться и что попросил?)

Щоб по КОКОдебіт нараховували 15% в незалежності від залишку коштів на карті. :)

И какой результат?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:05

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться и что попросил?)

Щоб по КОКОдебіт нараховували 15% в незалежності від залишку коштів на карті. :)

И какой результат?

Вибачались що пішли на крок зменшення прОцента до 12...ознайомили зі всіма наказами і пояснили що діяли виключно в рамках ДКБО.
Зі своєї сторони пояснював що цифрового підпису на це все не накладав так що не розумів з телефонного дзвінка про що йшла мова.
Зрозумів що забаганки про 15% на всю суму задовольнити не зможуть. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Зрозумів що забаганки про 15% на всю суму задовольнити не зможуть. :(

Разговаривают двое врачей.
— Сегодня я поставил ультиматум своему заведующему: "Или повысьте мне зарплату — или я уйду из больницы!".
— И к чему вы пришли?
— К компромиссу! Он не повысил мне зарплату, а я, в свою очередь, не ушел из больницы.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:31

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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:46

  ukrprom2014 написав:
  swan forever написав:Пробовал сегодня вітянуть форвардом на кредитку от банки сркисов с карты зеленухи... сняли два брата-акробата с меня цельный прОцент, шоб он им в горле встал.
Список бы составить беспроцентных перечислений по банкам.

Вы наверное по номеру карты тянули...
А нужно было СЕПом:
в А24 - на карточный счет (там где вход бесплатный - ПУМБ, Форвард, Моно) по номеру IBAN!

Срочно нада была, а Форвард и СЭП дело долгое.
Ладно, нехай те суркисы удавятся.
РОШЕН
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