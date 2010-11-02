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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:00
Були дуже любязні...готові для клієнта на все.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:30
Квесторе_поверніться и что попросил?)
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
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omb
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:50
omb написав:Квесторе_поверніться
и что попросил?)
Щоб по КОКОдебіт нараховували 15% в незалежності від залишку коштів на карті.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:53
Квесторе_поверніться написав: omb написав:Квесторе_поверніться
и что попросил?)
Щоб по КОКОдебіт нараховували 15% в незалежності від залишку коштів на карті.
И какой результат?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:05
Вкладчик1234 написав: Квесторе_поверніться написав: omb написав:Квесторе_поверніться
и что попросил?)
Щоб по КОКОдебіт нараховували 15% в незалежності від залишку коштів на карті.
И какой результат?
Вибачались що пішли на крок зменшення прОцента до 12...ознайомили зі всіма наказами і пояснили що діяли виключно в рамках ДКБО.
Зі своєї сторони пояснював що цифрового підпису на це все не накладав так що не розумів з телефонного дзвінка про що йшла мова.
Зрозумів що забаганки про 15% на всю суму задовольнити не зможуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:24
Квесторе_поверніться написав:
Зрозумів що забаганки про 15% на всю суму задовольнити не зможуть.
Разговаривают двое врачей.
— Сегодня я поставил ультиматум своему заведующему: "Или повысьте мне зарплату — или я уйду из больницы!".
— И к чему вы пришли?
— К компромиссу! Он не повысил мне зарплату, а я, в свою очередь, не ушел из больницы.
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mustbe
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:31
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avjej
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Додано: Суб 14 бер, 2020 00:46
ukrprom2014 написав: swan forever написав:
Пробовал сегодня вітянуть форвардом на кредитку от банки сркисов с карты зеленухи... сняли два брата-акробата с меня цельный прОцент, шоб он им в горле встал.
Список бы составить беспроцентных перечислений по банкам.
Вы наверное по номеру карты тянули...
А нужно было СЕПом:
в А24 - на карточный счет (там где вход бесплатный - ПУМБ, Форвард, Моно) по номеру IBAN
!
Срочно нада была, а Форвард и СЭП дело долгое.
Ладно, нехай те суркисы удавятся.
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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Додано: Суб 14 бер, 2020 08:40
swan forever
ну причем тут удавятся, там в тарифах платное п2п, в следущий раз будете подкованней
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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