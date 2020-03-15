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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3934393539363937

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:49

Так нікого і не запросили по карту для виплат?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:52

  Квесторе_поверніться написав:Так нікого і не запросили по карту для виплат?

Нє, забулися мабуть.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:09

Квесторе_поверніться ну если чаще спрашивать, то конечно пригласят :mrgreen:
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omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:28

Питання по кредитці КоКо. Якщо РД 18-те число, то коли треба, щоб погашення провелося по рахунку, 17-го?
apostol
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:43

  apostol написав:Питання по кредитці КоКо. Якщо РД 18-те число, то коли треба, щоб погашення провелося по рахунку, 17-го?

Так.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32955
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1654 раз.
 
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