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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:49
Так нікого і не запросили по карту для виплат?
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Додано: Суб 14 бер, 2020 11:52
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:09
Квесторе_поверніться ну если чаще спрашивать, то конечно пригласят
Додано: Нед 15 бер, 2020 18:28
Питання по кредитці КоКо. Якщо РД 18-те число, то коли треба, щоб погашення провелося по рахунку, 17-го?
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:43
Так.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 08:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Саме 18го (вище Вам выдповіли не вірно).
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 08:56
Выше - ответили правильно. 17-го.
Форвард - чуть ли не единственный банк, который надо гасить не в РД, а в РД-1
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
На ГЛ наверное этого не знают
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 16 бер, 2020 09:33
ukrprom2014 в тарифы я так понимаю, никто смотреть не хочет
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