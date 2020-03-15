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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:00
ukrprom2014 а если мнения расходятся, то что делать
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:28
omb написав:
а если мнения расходятся, то что делать
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:53
ukrprom2014 тоже вариант
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 690
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 50 раз.
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