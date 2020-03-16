Додано: Пон 16 бер, 2020 18:12

Добрый вечер. Кто то имеет опыт расторжения депо в Форварде? Мне колл-центр и в отделении говорят разные вещи. На горячке говорят, что можно,нужен только паспорт и код. В отделении говорят, что нужны документы о том куда пойдут эти деньги( будь то крупная покупка или по медицинским показаниям). Как быть, кому верить?

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