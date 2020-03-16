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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:00
ukrprom2014 а если мнения расходятся, то что делать
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:53
ukrprom2014 тоже вариант
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:12
Не баламутьте людей...
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:28
Квесторе_поверніться Той хто питався відповідь отримав. Іншим не дуже цікаво мабуть ньанси.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:47
ukrprom2014 так что по итогу решено?
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый вечер. Кто то имеет опыт расторжения депо в Форварде? Мне колл-центр и в отделении говорят разные вещи. На горячке говорят, что можно,нужен только паспорт и код. В отделении говорят, что нужны документы о том куда пойдут эти деньги( будь то крупная покупка или по медицинским показаниям). Как быть, кому верить?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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