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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:00
ukrprom2014 а если мнения расходятся, то что делать
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:28
omb написав:
а если мнения расходятся, то что делать
самоизолироваться
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:53
ukrprom2014 тоже вариант
Есть вопросы - в личку!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:12
ukrprom2014 написав: apostol написав:
Питання по кредитці КоКо. Якщо РД 18-те число, то коли треба, щоб погашення провелося по рахунку, 17-го?
Саме 18го (вище Вам выдповіли не вірно).
Не баламутьте людей...
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:28
Квесторе_поверніться Той хто питався відповідь отримав. Іншим не дуже цікаво мабуть ньанси.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:47
ukrprom2014 так что по итогу решено?
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 16 бер, 2020 18:12
Добрый вечер. Кто то имеет опыт расторжения депо в Форварде? Мне колл-центр и в отделении говорят разные вещи. На горячке говорят, что можно,нужен только паспорт и код. В отделении говорят, что нужны документы о том куда пойдут эти деньги( будь то крупная покупка или по медицинским показаниям). Как быть, кому верить?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
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Додано: Пон 16 бер, 2020 18:59
_PORT_UA та нету тут ни у кого опыта, то что просят документы на куда, так это просто чтобы твою заявку подкрепить для рассмотрения банком
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:09
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andreyiskra
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