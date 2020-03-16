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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3937393839393940>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 445
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
93
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 445
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:36

Знаю что не удобно на телефоне смотреть, но не знаю как ужать.
andreyiskra
 
Повідомлень: 911
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:57

  andreyiskra написав:Знаю что не удобно на телефоне смотреть, но не знаю как ужать.

Хотя бы так https://imagecompressor.com/ru/
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 946
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:00

Форвард на фб вывесил пост, что мол мы работаем, налом обеспечены - приходите
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 711
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:05

  omb написав:Форвард на фб вывесил пост, что мол мы работаем, налом обеспечены - приходите

Лайк поставте, поддержите скунсика!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 946
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:09

  ukrprom2014 написав:
  omb написав:Форвард на фб вывесил пост, что мол мы работаем, налом обеспечены - приходите

Лайк поставте, поддержите скунсика!

Нема за шо...налом всі банки забезпечені...поки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:13

ukrprom2014 поставил
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 711
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Подякував: 14 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:45

Это заведение доллары выдаёт, или надо вводить ВА?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:49

  Вкладчик1234 написав:Это заведение доллары выдаёт, или надо вводить ВА?

Долар тут незручно юзати...валютних карт немає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:53

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Это заведение доллары выдаёт, или надо вводить ВА?

Долар тут незручно юзати...валютних карт немає.

Тем не менее, привлекали доллар под хорошие проценты, и выдавали без вопросов даже в самые смутные времена
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:16

  Вкладчик1234 написав:Это заведение доллары выдаёт, или надо вводить ВА?

Они ж не какой-то галимый Альфа-банк, уважаемая контора. Пока что.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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