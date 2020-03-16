Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:36
Знаю что не удобно на телефоне смотреть, но не знаю как ужать.
andreyiskra
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Подякували: 42 раз.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:57
andreyiskra написав:
Знаю что не удобно на телефоне смотреть, но не знаю как ужать.
Хотя бы так
https://imagecompressor.com/ru/
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Повідомлень: 946
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 71 раз.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:00
Форвард на фб вывесил пост, что мол мы работаем, налом обеспечены - приходите
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 711
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 50 раз.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:05
omb написав:
Форвард на фб вывесил пост, что мол мы работаем, налом обеспечены - приходите
Лайк поставте, поддержите скунсика!
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Повідомлень: 946
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 71 раз.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:09
ukrprom2014 написав: omb написав:
Форвард на фб вывесил пост, что мол мы работаем, налом обеспечены - приходите
Лайк поставте, поддержите скунсика!
Нема за шо...налом всі банки забезпечені...поки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 32985
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1655 раз.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:13
ukrprom2014 поставил
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 711
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 50 раз.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:45
Это заведение доллары выдаёт, или надо вводить ВА?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:49
Вкладчик1234 написав:
Это заведение доллары выдаёт, или надо вводить ВА?
Долар тут незручно юзати...валютних карт немає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 32985
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1655 раз.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:53
Квесторе_поверніться написав: Вкладчик1234 написав:
Это заведение доллары выдаёт, или надо вводить ВА?
Долар тут незручно юзати...валютних карт немає.
Тем не менее, привлекали доллар под хорошие проценты, и выдавали без вопросов даже в самые смутные времена
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 10809
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6610 раз.
Подякували: 2916 раз.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:16
Вкладчик1234 написав:
Это заведение доллары выдаёт, или надо вводить ВА?
Они ж не какой-то галимый Альфа-банк, уважаемая контора. Пока что.
Mind the gap.
картки U K в Monese та £ з кодом € VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707 адрес з кодом U K REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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