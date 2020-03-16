еще впереди. И как говорится, выжившие позавидуют мертвецам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 23:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
еще впереди. И как говорится, выжившие позавидуют мертвецам.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:41
дада, про то ще баба Ванга в 1970 казала!
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